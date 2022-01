Corpo Bombeiros Militar encontra corpo de vítima de afogamento no Rio Môa

Na tarde do dia 24 de janeiro, mergulhadores do Corpo de Bombeiros (4⁰ BEPCIF) encontram o corpo de Ermilson Silva Vieira, que havia desaparecido nas águas do igarapé São Pedro, afluente da margem esquerda do Rio Môa, 85 km distante de Mâncio Lima (de barco).

Segundo relatos do homem que estava com a vítima na ocasião, por volta das 19:30h de domingo (23) os dois homens trafegavam pelo igarapé em uma embarcação de pequeno porte, quando Ermilson caiu na água e submergiu. O amigo relatou que ainda o procurou, na esperança que tivesse nadado para margem, mas não o encontrou.