Corpo de empresária é achado dentro de baú de cama no interior

Uma mulher de 41 anos foi achado morta em seu apartamento em Mogi da Cruzes, no interior de São Paulo, nessa sexta-feira (21/1). Seu corpo foi encontrado amarrado e escondido dentro do baú de uma cama.

As informações são do portal UOL. Segundo o site, Ana Carolina Sieiro Rodrigues morava na cidade havia seis meses. A Polícia apura se o seu ex-companheiro a matou. Foi realizada uma perícia no corpo, que poderá determinar a causa do óbito.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP) ao portal, o pai da mulher, que mora em Santos, registrou o desaparecimento da filha no 1º Distrito Policial em 17/1, após ela passar vários dias sem atender ligações.

A Polícia investigou o caso, e seu corpo foi encontrado na última sexta.

Segundo o pai de Ana Carolina, ela havia recentemente descoberto mentiras de seu namorado e pretendia terminar com ele.

A corporação passou a considerar o ex-namorado de Ana Carolina como um dos suspeitos.