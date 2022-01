Covid-19, Seict e Casa Civil, invasão à Caixa Econômica Federal e mais: veja o que foi destaque nesta sexta

Chegou o momento de ficar mais informado nesta sexta-feira (21) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Dados da Covid-19 no Acre: Sesacre notifica 223 novos casos e 380 suspeitos a analisar

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou 223 novos casos de infecção por coronavírus nesta sexta-feira, 21 de janeiro. O número de infectados subiu para 92.004 em todo o estado. Veja aqui.

Políticos do Acre lamentam morte de mãe do presidente Bolsonaro: “Momento de dor e tristeza”

A morte da mãe do presidente Jair Bolsonaro (PL), Dona Olinda Bolsonaro, aos 94 anos na madrugada desta sexta (21) gerou comoção em políticos do Acre, que prestaram solidariedade e pesar aos familiares e amigos. Veja mais.

Homem invade agência da Caixa Econômica Federal e acaba preso no Bosque, em Rio Branco

Gabriel Moraes Venâncio, 20 anos, foi preso acusado de invasão e danos ao patrimônio na madrugada desta sexta-feira (21), na Agência do Banco da Caixa Econômica Federal localizado na rua Avenida Nações Unidas, no bairro do Bosque em Rio Branco. Saiba mais.

Conheça Assurbanípal Barbary, novo secretário da Seict; Jefson Dourado é novo diretor da Casa Civil

Quem assume a vaga deixada por Anderson Abreu de Lima na Secretaria de Ciência, Indústria e Tecnologia (Seict) é o engenheiro eletricista Assurbanípal Barbary de Mesquita. O governo também promoveu uma outra nova nomeação na mesma edição do Diário, o jornalista Jefson Dourado. Saiba mais.

Relatório diz que variante ômicron é predominante em casos de Covid-19 no AC; Sesacre confirma

Com nove pessoas internadas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) dos hospitais de campanha para tratamento da covid-19, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) já tem suspeitas da presença da variante ômicron no Acre – com casos já identificados a menos de 500 km da capital acreana. Veja mais.