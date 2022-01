Covid: Acre tem 50% das UTIs ocupadas e Rio Branco está entre as capitais em zona de alerta crítico

Mesmo fora da zona de alerta sobre a ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes com covid-19 – de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) -, o Acre registrou um aumento no número de pessoas internadas em estado grave da doença.

O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), nesta quarta-feira (26), aponta que 10 pessoas estão nos leitos intensivos – o que representa 50% das vagas das UTIs dos hospitais de campanha do Estado. Dois pacientes já estão aguardando na fila.

Cerca de 47 acreanos estão em leitos clínicos comuns com quadros clínicos menos graves, é o que também dizem os dados.

A realidade do Acre é muito parecida com a de outras 5 unidades do Brasil: Rio Grande do Sul, Maranhão, Alagoas, Santa Catarina, Paraíba, Minas Gerais e Sergipe.

Enquanto o Estado está fora da zona de alerta, Rio Branco está entre as 9 capitais em zona de alerta crítico, é o que acrescenta a Fiocruz.

Somente nesta quarta, a Sesacre registrou 938 novos casos de infecção por coronavírus. O número de infectados subiu para 96.532 em todo o estado. Três óbitos pela doença também foram contabilizados fazendo com que o número de vítimas fatais chegue a 1.860.