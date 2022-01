Dia da Visibilidade Trans, novos casos de Covid-19, seu Floriano e mais: os destaques deste sábado

Chegou o momento de ficar mais informado neste sábado (29) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Acreanas falam sobre enfrentamento à transfobia e dia da visibilidade: “Ser uma pessoa trans não é doença”

Um relatório divulgado pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) na véspera do Dia Nacional da Visibilidade Trans, comemorado neste sábado (29), mostra que o Brasil segue como o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. Corpos dissidentes – termo empregado por tantos teóricos mundialmente conhecidos, como Judith Butler e Paul B. Preciado, por exemplo – enfrentam grandes problemas para terem suas identidades legitimadas e suas vidas não ceifadas pela violência. Leia na íntegra.

Covid-19: Visitas em presídios do Acre são suspensas por mais 15 dias, divulga Iapen em nota

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) prorrogou por mais 15 dias a suspensão das visitas nos presídios. Veja mais.

“Chega de sermos empurradas para abaixo do lixo da sociedade”, diz primeira mulher trans atendida pela lei Maria da Penha

Respeito. Esta palavra, que contém apenas oito letras, tem um peso muito forte na vida de pessoas transexuais e travestis no Brasil. Isto porque é uma das inúmeras coisas que faltam para que esta comunidade viva com dignidade, sem ter medo do simples ato de andar nas ruas. O maior país da América Latina é, pelo 13º ano consecutivo, o que mais mata pessoas trans em todo o mundo, segundo o Dossiê Assassinatos e Violências Contra Travestis e Transexuais Brasileiras em 2021 – e por pouco, Rubby Rodrigues, ativista LGBTQIA+ no Acre, não entrou para as estatísticas há alguns anos. Veja mais.

Criador do Voz da Cidade e esposo da saudosa dona Jandira, morre seu Floriano em Sena aos 84 anos

Faleceu na tarde deste sábado no hospital de Sena Madureira Floriano José da Silva, 84 anos, de parada cardíaca por volta das 14:30h. Leia na íntegra.

Com 399 casos confirmados, 671 em análise e quatro óbitos neste sábado, AC está prestes a registrar 100 mil infectados por covid

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou 399 novos casos de infecção por coronavírus neste sábado, 29 de janeiro. O número de infectados subiu para 97.829 em todo o estado. Saiba mais.