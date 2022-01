Em Manoel Urbano, três ocorrências policiais foram registradas neste sábado

Neste sábado (15), vários ocorrências registradas na área policial no interior do Acre.

Em Manuel Urbano, um homem ainda não identificado morreu vítima de afogamento após tentar tirar um foto (selfie) em cima de uma ponte sobre o Rio Purus, na divisa com o estado do Amazonas. Segundo informações de testemunhas, várias pessoas estavam realizando um passeio turístico, quando a vítima tentou tirar a foto, desequilibrou e caiu.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e esteve no local com vários mergulhadores, mas após buscas o corpo do jovem ainda não foi localizado.

Ainda em Manoel Urbano, no bairro Tanisio Brasil, foi registrado um incêndio criminoso, onde os bandidos arrombaram a residência e atearam fogo nos móveis da vítima. “O fogo consumiu os móveis e derreteu a parte do PVC do forro”, disseram policiais militares.

Já por fim, ainda em Manoel Urbano, duas embarcações se chocaram e afundaram no Rio Macauã. O acidente aconteceu entre uma voadeira e uma canoa, ambas estão no fundo do rio.