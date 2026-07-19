Confronto com a polícia deixa um morto e outro ferido na BR-364

Grupo vinha promovendo roubos violentos e assustando moradores desde quinta-feira/ Foto: Reprodução

Uma operação de patrulhamento ostensivo realizada pela Força Tática da Polícia Militar resultou em um intenso confronto armado na manhã deste sábado (18), às margens da rodovia BR-364. A ocorrência foi registrada em um ponto localizado a cerca de 50 quilômetros do perímetro urbano do município de Ariquemes, em uma região que vinha registrando uma escalada nos índices de roubos e assaltos nos últimos dias.

De acordo com os dados detalhados no boletim de ocorrência, os policiais militares realizavam varreduras quando avistaram dois homens escondidos em uma área de densa vegetação nas proximidades do acostamento da rodovia federal. Ao perceberem a aproximação das viaturas da Força Tática, os suspeitos abriram fogo contra os agentes de segurança, dando início a um tiroteio. No revide da guarnição, ambos os agressores foram alvejados.

Um dos envolvidos no ataque não resistiu à gravidade das perfurações e morreu ainda no local do confronto. O segundo suspeito foi baleado, mas sobreviveu. Ele recebeu os primeiros atendimentos médicos de emergência por equipes de resgate da concessionária Nova 364, contando com o apoio logístico de uma guarnição da própria Polícia Militar. O ferido foi transferido para uma unidade hospitalar em Ariquemes, onde permanece internado sob cuidados médicos e rigorosa custódia policial.

Investigações e levantamentos preliminares conduzidos pela inteligência da corporação apontam que a dupla integrava uma organização criminosa estruturada. O grupo vinha cometendo assaltos em série no município rondoniense desde a última quinta-feira (16). Relatos policiais apontam que o bando agia com extrema violência física e psicológica para subjugar as vítimas, espalhando uma onda de temor entre os moradores da região de Ariquemes.

A Polícia Militar mobilizou homens e viaturas para realizar buscas e cercos táticos na área de mata onde o tiroteio ocorreu. O objetivo principal das diligências é apurar a possível presença de outros integrantes do bando ocultos na região, além de coletar evidências materiais e vestígios que colaborem para esclarecer a dinâmica da reação armada e a extensão das atividades ilícitas dos suspeitos.

O caso foi formalmente registrado pelas equipes militares e os autos serão encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ariquemes, órgão responsável por conduzir os inquéritos policiais e os procedimentos de polícia judiciária subsequentes.