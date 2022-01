Enem será reaplicado no AC neste domingo; mais de 2 mil inscrições foram registradas

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será reaplicado no Acre nos próximos domingos, 09 e 16 de janeiro. Além da segunda chamada para as pessoas que faltaram à edição de 2021, aplicada nos dias 21 e 28 de novembro em todo o Brasil, por motivos de saúde ou de problemas com logística, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também fará a aplicação para as Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) nas instituições locais, sejam presídios ou centros socioeducativos.

Para acessar o cartão de confirmação, que traz consigo o local, horário e outras informações cruciais para a realização da prova, basta acessar a Página do Participante.

Somente aqui no Acre, 520 pessoas privadas de liberdade, sendo 470 do sistema prisional e 57 dos centros socioeducativos, farão as provas que terão os mesmos níveis de dificuldade e protocolos dos exames anteriores.

Com relação aos que solicitaram reaplicação, o montante foi de 1.961 candidatos. Nisto, incluem-se os estudantes que puderam se inscrever no Enem após determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenou reabertura das inscrições para candidatos que se inscreveram no Enem 2020, conseguiram isenção e que, por algum motivo, não puderam comparecer aos locais de prova. A justificativa para a tomada desta decisão estivera embasada na pandemia de Covid-19, que no momento, ainda registrava altos níveis de infecção em todo o país.

Confira abaixo o cronograma para o Enem PPL e para os candidatos da reaplicação:

Reaplicação e isentos que se inscreveram no Enem após ordem de reabertura do STF (todos em horário local)

Provas: 9 e 16 de janeiro

