Estado oferta mais de 50 bolsas para o cargo de professor tutor pelo Ieptec Dom Moacyr

Os profissionais selecionados vão ministrar aulas em cursos técnicos que estão inseridos no Projeto Ensino Médio Integrado, que tem o objetivo de preparar os estudantes do ensino médio para o exercício de profissões, por meio de cursos de formação técnica profissional.

O professor tutor que for contratado vai atuar em uma das seguintes áreas: Agroecologia, Floresta, Cozinha, Hospedagem, Design, Enfermagem, Saúde Bucal ou Estética.

As formações acontecerão por meio dos Centros de Educação Profissional e Tecnológica (Cept’s) que integram a rede Ieptec, sendo eles: Roberval Cardoso, Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício, Design e Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha.

Foram disponibilizadas 26 vagas para professor tutor com formação superior em Enfermagem; 12 vagas para os profissionais formados em Estética e Cosmética e/ou Biomedicina com Pós Graduação em Estética, ou Técnico em Estética; 11 vagas para os formados em Odontologia; 1 vaga para os diplomados em Engenharia Agronômica e/ou bacharel em Zootecnia e/ou Veterinária, com especialização em manejo animal; 2 vagas para os que cursaram Engenharia Florestal. O professor tutor selecionado para atuar em uma dessas áreas assinará um contrato válido por 6 meses.

Candidatos com nível superior em outras áreas de formação também poderão participar do certame, contanto que possuam experiência mínima de um ano atuando nos setores gastronômico ou hoteleiro, sendo 1 vaga para cada área, ambas com contratação válida por 10 meses. Portanto, o total de vagas para os cargos disponíveis é de 54.

Quanto às cargas horárias e salários, os profissionais que trabalharem 40 horas semanais irão receber o valor mensal de R$ 3.000, e os que optarem por 20 horas semanais, terão ganho mensal de R$ 1.500.

Antes de fazer a inscrição, que está sendo realizada apenas de forma online, o candidato precisa estar atento aos seguintes requisitos para disputar o cargo de professor tutor: diploma ou certidão de formação de nível superior; curriculum vitae em formato PDF; cópias dos documentos comprobatórios (diploma de formação de nível superior, certificado de cursos realizados, declarações de experiências profissionais, e outros); e cópia do documento de identificação pessoal com foto. Todas essas documentações devem estar armazenadas em arquivo único, juntamente com a ficha de inscrição devidamente preenchida, que encontra-se no edital.

O candidato interessado em participar do certame tem até sexta-feira, 28, para realizar a inscrição enviando e-mail para o endereço eletrônico: [email protected], canal disponível também para o recebimento de dúvidas sobre o edital.

A divulgação da classificação preliminar dos candidatos será disponibilizada no Diário Oficial do Estado do Acre (diario.ac.gov.br), em data a ser definida. Não será divulgada a lista dos candidatos desclassificados.

Mais informações sobre o certame podem ser encontradas no edital, que está disponível no portal do Ieptec: ead.ieptec.ac.gov.br, ou no Diário Oficial desta segunda-feira.