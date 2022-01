Estudo aponta ex-Flamengo como o jogador mais valioso do mundo

Vinícius Júnior é o atleta de futebol mais valioso do mundo, segundo estudo publicado pelo CIES Football Observatory nesta quarta-feira. De acordo com a entidade, o valor de mercado do atacante brasileiro é de 166,4 milhões de euros (R$ 1 bilhão).

Com isso, o camisa 20 do Real Madrid desbancou Erling Haaland, tratado como um dos principais atletas do Velho Continente e com potencial de movimentar o mercado na janela de transferências do verão europeu. O norueguês conseguiu apenas a 3ª colocaçao, enquanto Phil Foden aparece logo atrás de Vini Jr.

Os valores de mercado dos atletas são calculados através de ferramentas estatísticas exclusivas desenvolvidas pelo CIES Football Observatory. Ela não leva em consideração as cláusulas contratuais estipuladas entre clubes e jogadores.

Veja a lista dos 10 atletas mais valiosos do mundo:

1 – Vinícius Júnior (€ 166,4 milhões)

2 – Phil Foden (€ 152,6 milhões)

3 – Erling Haaland (€ 142,5 milhões)

4 – Mason Greenwood (€ 133,9 milhões)

5 – Florian Wirtz (€ 133 milhões)

6 – Jude Bellingham (€ 130,1 milhões)

7 – Alphonso Davies (€ 122,3 milhões)

8 – Rúben Dias (€ 120,5 milhões)

9 – Pedri (€ 118 milhões)

10 – Frenkie De Jong (€ 115,2 milhões)