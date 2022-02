Farofa polêmica: assim como Bolsonaro, Gladson já foi “flagrado” comendo iguaria em público

Fome de poder

A comida tem um papel importante na comunicação política, e desde muito tempo. É nesse momento que o político pode mostrar para seus eleitores que é um “igual”. É ali que entre uma mordida em uma coxinha e um gole de caldo de cana, ele se vende como comum, como ‘sem frescura’, alguém que te olha na perspectiva horizontal. A alimentação é uma necessidade universal, então um conteúdo bem planejado que envolva essa necessidade, pode atingir um número considerável de pessoas. É nesse momento que a aristocracia desce do pedestal e se mistura com o povo. A hora do “lanche” é uma das mensagens mais importantes, do ponto de vista do imaginário do eleitor, que um político pode transmitir.

Farofada

Neste último fim de semana viralizou um vídeo do presidente Jair Bolsonaro (PL) em que aparecia comendo em uma tenda que vendia churrasquinho e frango frito, no meio da rua, em Brasília. O detalhe é que além da simplicidade do local em que o presidente foi comer, ele estava todo sujo de farofa. Aliás, ele, a mesa, a cadeira e o chão. É importante ter em mente que o presidente estava acompanhado do seu filho Carlos Bolsonaro (Republicanos), que é vereador do Rio de Janeiro e estrategista digital do pai/presidente. A farofada não foi em vão. Cada grão da iguaria tinha um alvo.

Made in Acre

No Acre, o momento da refeição também é uma alegoria muito usada pelos políticos locais. O ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) ficou conhecido por acordar cedo e sempre filar um cafezinho por onde passava, já o deputado estadual e pré-candidato ao Governo, Jenilson Leite (PSB), é famoso por estar sempre com um prato de galinha caipira na mão em suas visitas. Quando o político em questão é o governador Gladson Cameli (PP), é um caso a parte. Cameli já viralizou nas mídias sociais pedindo farinha na casa de um apoiador no interior do Acre, já comeu farinha com a mão e vez ou outra é flagrado a boca na botija, ou melhor, na comida. Cada garfada tem um propósito e pode significar um voto a mais.

Volta aos trabalhos

Depois do período de recesso parlamentar, a Câmara de Vereadores de Brasileia volta às atividades nesta terça-feira (1). A volta dos parlamentares municipais vai ocorrer de forma presencial. A sessão promete ser quente.

Sob nova direção

O diretório estadual do PDT mudou de comando nesta segunda-feira. A solenidade de afastamento do atual presidente, o deputado estadual Luiz Tchê, e de posse do novo presidente, o delegado Emilson Farias, ocorreu na sede do partido, em Rio Branco.

Ex-adversários

O fato curioso fica por conta do novo presidente do partido ter sido candidato a vice-governador na disputa de 2018, ao lado de Marcus Alexandre (PT), saindo derrotado pelo atual governador Gladson Cameli, no qual o PDT faz parte da base e assim deve permanecer. O delegado Emylson Farias também foi secretário de Segurança Pública na segunda gestão do ex-governador Tião Viana (PT).

Conjuntura

Outra curiosidade é que nacionalmente o PDT é um dos principais partidos de oposição ao Governo Bolsonaro. Mas aqui no Acre, o partido vai apoiar a reeleição do governador Gladson Cameli, aliado do presidente. O pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, não terá vida fácil no Acre.

Carga total

Durante a solenidade de posse, o novo presidente da sigla brizolista disse ao site AC24horas que o apoio à reeleição de Gladson é certo e que o partido quer eleger quatro deputados estaduais. Um cálculo pra lá de ousado!

Disputa majoritária

Já o agora ex-presidente da legenda, Luiz Tchê, disse que o PDT quer participar das discussões da disputa majoritária. De acordo com o deputado, o PDT já tem feito movimentos nesse sentido. O que se sabe até agora é que a vereadora Michelle Melo já colocou o nome dela a disposição do partido para disputar o Governo, o que não deve se concretizar (ao menos pelo PDT), já que o partido reafirmou o compromisso com a reeleição de Gladson.

Queiroga

Em visita ao Acre, o ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga, foi até a cidade de Sena Madureira nesta segunda. Por lá, o ministro visitou a Escola de Saúde Maria Moreira. Durante a visita, Queiroga anunciou que 60 mil testes para detectar a Covid-19 foram enviados pelo Governo Federal para o Estado. A agenda do ministro segue até a próxima quarta-feira (2) no estado.

PSDB + Cidadania

Na noite desta segunda-feira, em entrevista à CNN Brasil, o presidente nacional do PSDB, o deputado federal por Pernambuco, Bruno Araújo, afirmou que as discussões entre os tucanos e o Cidadania para a formação de uma federação partidária está avançando. Segundo Araújo, faltam apenas alguns detalhes para se concretizar. No Acre, a união dos partidos pode fazer com que os pré-candidatos a Governo e Senado pelo Cidadania retirem suas candidaturas, já que o PSDB é da base de Gladson.

Recorde

Com mais de 3 mil casos de coronavírus detectados no Acre somente nesta segunda-feira, o estado bateu o recorde absoluto de número de diagnósticos em um único dia. Mais do que nunca, apesar do avanço da vacinação, é preciso que a população se conscientize e evite comportamentos de riscos durante as próximas semanas, pelo menos até que os números voltem a baixar. E para os não vacinados, já passou da hora de procurar a imunização. Afinal, o coronavírus continua matando!

Luto

Morreu nesta segunda a mãe do ex-presidente da Aleac Ney Amorim (Podemos), Graça Amorim. Muito querida na região da Baixada da Sobral, Dona Graça deixa um legado de amor pela comunidade. Nossas condolências ao ex-deputado. Que Deus possa confortar o coração dos familiares e amigos.