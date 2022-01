Filha de Olavo de Carvalho fala sobre doar herança para campanha de Lula

Heloisa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, ironizou ao responder uma seguidora sobre o destino da herança de seu pai. O guru bolsonarista faleceu na última segunda-feira (24) .

Em publicação no Twitter, Heloísa compartilhou a conversa com uma seguidora que sugere seu interesse na vida financeira de Olavo. “Vamos ver se ela vai querer o ‘$$$’ [dinheiro] do pai pecador”, escreveu a mulher.

Como resposta, a filha do ‘guru’ disse que pode utilizar o dinheiro para financiar a campanha eleitoral do ex-presidente Lula nas eleições deste ano.

“Só para você largar a mão de ser uma idiota, se sobrar algum, porque ele é cheio de dívida de calotes, vou sim e talvez doe para a campanha do Lula, com direito a sair na mídia e tudo, só para vocês passarem raiva, sua idiota”, escreveu Heloisa.

Na publicação, ela ainda alertou para as “olavettes”, como apelidou as seguidoras de seu pais, para não “tirarem sua paz”. “Dou a voadora na cara e sem dó”, disse.