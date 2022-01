“Fui eleito para 4 anos e não um”, diz Bocalom sobre levantamento que avalia suas promessas não cumpridas

“Sempre lido de forma muito positiva com as críticas. Elas devem existir e fazer parte. O que não aceito é a perseguição e a tentativa de desarticular minha equipe”, concluiu.

Bocalom acrescentou que tem lidado de forma muito positiva com as críticas, mas afirma que não aceita o que surge para “desarticular o trabalho da equipe”.

“Eu não acredito nesses levantamentos feitos pela mídia. É a mesma que bate no Bolsonaro. Eu acredito no que as pessoas me falam todos os dias, nos vídeos que recebemos”, destacou o gestor.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!