Gladson inaugura Memorial às Vítimas da Covid-19 e pede a união de todos para salvar vidas

Mesmo sem a presença massiva de público, o governador Gladson Cameli inaugurou nesta terça-feira (12), às margens do Lago do Amor, em Rio Branco, o Memorial às Vítimas da Covid-19.

A estrutura luminosa que contém os nomes dos mais de 1800 acreanos que morreram em decorrência da doença foi construída em frente ao maior hospital de referência para tratamento da covid-19 no Acre, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Acre (Into-AC).

A ocasião foi carregada de muita emoção. “Esse memorial tem como principal objetivo homenagear e preservar viva a memória de 1,8 mil acreanos, que lutaram bravamente, mas tiveram suas vidas interrompidas, precocemente, em decorrência da doença”, comentou o governador.

“Diante do que estamos vivendo novamente, o momento pede a união de todos para que possamos superar tudo isso de uma vez por todas. Enquanto isso, continuaremos trabalhando e fazendo nossa parte, que é salvar vidas”, continuou.

O brilho das luzes que representa cada homenageado pode ser visto de longe, à noite, por quem passa pela Avenida Ceará e pela BR-364. O espaço está aberto a visitas.

A inauguração intimista – por conta do decreto de emergência assinado pelo próprio governador em vista do aumento de casos de síndrome gripal e covid-19 – contou com a participação do secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, e de outras lideranças.

As fotos são do profissional Marcos Vicentti.