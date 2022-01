Ídolos, jogadores e ex-atletas parabenizam Cruzeiro pelos 101 anos

O Cruzeiro completa 101 anos neste domingo e, ao longo do dia, jogadores, ex-atletas e personagens importantes que passaram pelo clube parabenizaram a Raposa nas redes sociais. A programação especial teve que ser alterada nesta manhã quando Ronaldo testou positivo para a Covid-19.

O ex-jogador e, agora, sócio majoritário da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) iria participar de um encontro com sócios, além de uma live especial de aniversário do Cruzeiro. No entanto, Ronaldo não veio a Belo Horizonte e está em isolamento. A tradicional missa de aniversário do clube está marcada para às 16h30 (de Brasília), na Igreja São Sebastião, no Barro Preto.