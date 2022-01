Idoso diz transportar borracha, mas acaba preso com maconha e cocaína no caminhão

Ele dirigia um caminhão que foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária (PMR), na MS-040, e no primeiro momento disse aos policiais que transportava cerca de 30 mil quilos de aparas de borrachas.

Os militares verificaram a carga e se depararam com várias caixas lacradas com fitas adesivas, com tabletes de maconha e cocaína.