Instituto no Acre faz sorteio de arma para graduados em curso de Segurança Pública

O Instituto Fraternum está promovendo em Rio Branco uma graduação em Segurança Pública com sorteio de uma pistola modelo Taurus para os formados.

As inscrições para o curso que capacita pessoas à investigação e proposição de estratégias para melhor a segurança pública estão abertas até o próximo dia 25 de janeiro.

A graduação tem duração de 24 meses, mas pode ser concluída em 18, caso o estudante cumpra a carga horária prevista e faça o aproveitamento de disciplinas.

O Fraternum atua em parceria com pelo menos outras quatro instituições.

O coordenador do curso, Marcos Mustafa, afirmou em entrevista ao ContilNet que o sorteado com o prêmio deverá atender todos os requisitos exigidos pela Polícia Federal para aquisição do armamento – como idade mínima, atestado psicológico, etc. Caso não tenha a aprovação necessária, o graduado receberá o valor correspondente ao preço da pistola, por volta de R$ 7 mil.

“Não será contemplado com a pistola o aluno que não cumprir todos os requisitos da Polícia Federal. Se não ganhar o produto, ganha o dinheiro”, finalizou.