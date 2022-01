Itaú abre mais de 330 vagas de emprego; confira lista de cargos

O Itaú abriu mais de 330 vagas de emprego. As oportunidades de trabalho abrangem áreas como Gerência, Análises, Especializações, Tech Lead, entre outras. Também vale destacar que os cargos são para diversas localidades do Brasil, com grande demanda para o estado de São Paulo.

Com cerca de 55 milhões de clientes e presente em praticamente todo o Brasil, o Itaú Unibanco é um dos maiores bancos da América Latina, contando com cerca de 90 mil funcionários. Além de serviços financeiros, o banco oferece ainda serviços personalizados por meio do Itaú Personalité e também conta com uma seguradora.

Vagas de emprego no Itau

Confira algumas das vagas de emprego abertas pelo Itaú Unibanco:

Tech Lead Analista de Engenharia Sênior;

Tech Lead X1Bank;

Analista de CRM Sr;

Visual Designer Pleno;

Cientista de dados júnior;

Consultor Comercial de Seguros;

Jovem Aprendiz;

Analista Gestão de Portfólio TI Sênior;

Consultor de Seguros;

Analista de Engenharia;

Gerente de Relacionamento;

Gerente de Negócios Empresas;

Gerente de Contas;

Gerente Geral;

Agile Coach;

Especialista de Pagamentos e Recebimentos;

Advogado;

Gerente Geral de Agência Física;

Assistente de Investimento;

Analista de Servicing Digital Pleno.

As oportunidades podem ser modificadas pelo Itaú a qualquer momento, conforme as suas próprias demandas.

Vagas de emprego no Itaú: como concorrer

Para concorrer às vagas de emprego no Itaú, o interessado deve acessar o site de carreiras do banco. Lá, basta escolher a opção desejada e clicar nela. Depois, leia os requisitos atentamente e vá na opção de candidatar para a vaga.

É exigido que o candidato informe seus dados pessoais e que também anexe um currículo com suas experiências e qualificações. O Itaú não detalhou sobre os procedimentos de seleção dos candidatos. Por isso, prepare-se para possíveis testes, dinâmicas e entrevistas.