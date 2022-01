Jéssica Sales realiza sessão de quimioterapia em SP e brinca com seguidores: ‘Vim dar dica de moda’

A deputada federal do Acre Jéssica Sales (MDB) usou as redes sociais nesta quarta-feira (19) para contar que está na segunda sessão de quimioterapia, em razão do tratamento contra o câncer de mama.

No vídeo, a parlamentar brinca com os seguidores ao dizer, vestida com uma blusa da Lisa Simpson, que dará uma dica de moda.

“Hoje eu vim dar uma dica de moda… tô brincando. Estou na minha segunda sessão de quimioterapia, tá show de bola, estou ótima e logo, logo estarei pertinho de vocês. O que importa na vida é esperança e saúde”, falou, sentada em uma cama de hospital.

A deputada, que descobriu o câncer em dezembro de 2021, está internada em um hospital de São Paulo. Na última semana, Sales fez uma cirurgia para colocar um cateter, chamado de Port-a-Tech, por onde receberá a medicação da quimioterapia.

Assista ao vídeo: