Jornal noticia o pior com avião, áudio de pilotos é divulgado e mostra desespero: “182 pessoas”

Um pouso de emergência quase acabou em tragédia na cidade de Petrolina, Pernambuco, na véspera de Ano Novo (31). Um avião da Gol modelo Boeing 737-800, que carregava 181 pessoas deixou Juazeiro do Norte (CE) em direção a Guarulhos (SP), mas precisou abortar a viagem devido a uma pane no ar.

De acordo com o G1, assim que levantou voo, os pilotos perceberam um problema na turbina direita da aeronave. 35 minutos depois, conseguiram fazer um pouso seguro no Aeroporto Senador Nilo Coelho, em Petrolina.

A reportagem conseguiu um áudio da cabine no momento em que o problema foi detectado. É possível ouvir o disparo de um alarme e um aviso do comandante dizendo “pan-pan, pan-pan, pan-pan”, que quer dizer que algo muito urgente acontece durante a viagem.

O piloto do avião desligou a turbina que estava com problema e, apesar de ser possível funcionar com monomotor, achou ser melhor pousar para resolver a falha técnica. O Corpo de Bombeiros e ambulâncias ficaram de prontidão no aeroporto, como uma medida urgente para esse tipo de situação.

DESTROÇOS DO MOTOR

Assim que pousaram, foi possível ver detritos das lâminas giratórias do motor que se quebraram dentro do compartimento. Foi necessário que todos os passageiros e tripulantes fizessem troca de aeronave para prosseguir viagem. O avião quebrado passou por manutenção não programada.

PERRENGUE COM PASSAGEIROS

Houve um atraso de mais de 6 horas no voo original e os passageiros receberam alimentação oferecida pela Gol enquanto esperavam no saguão no aeroporto. A empresa lamentou todo o ocorrido e deixou claro que todo os procedimentos de segurança foram seguidos à risca a fim de evitar acidentes.