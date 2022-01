Jovem morre após ser atingido por raio em fazenda no interior

Marcos Daniel morreu após ser atingido por um raio na tarde dessa sexta (14/1), em uma fazenda às margens da estradaMS-395, entre as cidades de Bataguassu e Brasilândia, no estado de Mato Grosso do Sul (MS).

Ele estava com outros funcionários em um mangueiro de gado, quando foi atingido pelo raio e morreu. Leia mais em Top Mídia News.