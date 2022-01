JV compartilha TBT da época de prefeito e solta indireta: ‘Gestores de hoje falam muito e trabalham pouco’

O ex-senador Jorge Viana – que ainda não sabe se quer disputar o Governo do Estado ou uma vaga no Senado Federal pelo Acre, nas eleições de 2022 – soltou mais uma indireta aos políticos do Estado em uma postagem que fez nas suas redes sociais.

O petista compartilhou um #tbt com uma foto da época em que foi prefeito de Rio Branco – período que ele considera a melhor escola de sua gestão.

“O sucesso veio daí e da boa equipe que tínhamos. A regra era: planejar, trabalhar muito e falar pouco”, escreveu Viana.

“Os gestores de hoje falam muito e trabalham pouco. Lamento”, concluiu o ex-senador.

Na imagem, JV aparece ao lado da também ex-senadora Marina Silva e do ex-deputado Sibá Machado. Ambos foram marcados na publicação.