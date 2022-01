Malvino Salvador faz exame e recebe a pior notícia ao ser confirmado com grave doença

O ator Malvino Salvador acabou realizando exame e foi diagnosticado com covid-19 pela segunda vez. Além dele, a sua esposa, Kyra Gracie, também está contaminada e o casal precisará ficar isolado.

Eles foram até uma farmácia no Rio de Janeiro no começo da semana para fazer o teste, quando acabaram recebendo a triste notícia de que o resultado foi positivo.

No mês de outubro de 2020, vale dizer, Malvino Salvador já havia sido diagnosticado com a doença. Na época, os sintomas surgiram após uma viagem que ele fez para Fernando de Noronha, onde estava com a esposa, que na época esperava um bebê.

Ele a esposa, ficaram confinados em casa e se recuperaram, porém, mais uma vez, o vírus volta a afetar os dois. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, do EM OFF, amigos do ator confirmaram que o casal se encontra em casa, e não apresentam sintomas da doença. Ainda não existe previsão de quando eles vão poder voltar à rotina.

FOTO COM FILHO CAÇULA

Recentemente ele compartilhou com os seus seguidores uma foto em seu perfil nas redes sociais onde aparece com o filho caçula Rayan, que tem quase um ano. A foto encantou os internautas. O menino é fruto do casamento de Malvino Salvador com Kyra Gracie.

Rayan estava na piscina quando foi fotografado com o pai. Os internautas acharam o pequeno bem parecido com o ator. “Ele é a a sua cara“, comentou uma. Malvino também é pai de Ayra, de 6 anos, e Kyara, de 4. Ele também tem uma filha do seu relacionamento anterior, Sophia, de 9 anos.

Ainda não se sabe se o casal está de quarentena sozinhos, ou na companhia dos filhos.