Michelle Melo se coloca à disposição para concorrer ao Governo em 2022: “Uma terceira via”

A disputa pelo Governo do Acre em 2022 pode receber nos próximos dias a primeira pré-candidatura feminina. Isso porque a vereadora mais votada de Rio Branco nas últimas eleições de 2020, Michelle Melo, colocou seu nome à disposição do Partido Democrático Trabalhista (PDT) para concorrer à vaga de chefe do executivo.

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, a médica acreana se apresentou como uma terceira via diante das figuras políticas que já surgiram no cenário pré-eleitoral, como o governador Gladson Cameli, o ex-senador Jorge Viana e atual senador Sérgio Petecão.

“Depois de escutar das pessoas o interesse por um nome diferente, por uma terceira via que não venha como figura repetida, pensei que esse caminho é possível para mim e já me coloquei à disposição do partido”, explicou.

Michelle deve se reunir nos próximos dias com o diretório do PDT para desdobrar seu interesse e definir os passos seguintes.

“Vou alinhar com o partido e definir o que precisa ser definido. O certo é que precisamos de renovação, pessoas comprometidas com o bem estar da população exercendo cargo político. Eu quero essa missão”, finalizou.

Eleita com 3.576 votos, Melo compõe na Câmara Municipal de Rio Branco o grupo de oposição ao prefeito Tião Bocalom. No parlamento, ela encabeça lutas em favor da melhoria do transporte público – presidindo, inclusive, uma comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o tema, intitulada “CPI do Busão” – e do fortalecimento do sistema de saúde para o combate à pandemia do novo coronavírus.