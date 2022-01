Motorista não habilitada e alcoolizada causa acidente e homem vai parar em estado grave no PS da Capital

Uma motociclista ainda não identificada, mas não habilitada e alcoolizada, causou um grave acidente na tarde deste sábado (29), na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Procon, em Rio Branco. Ainda no acidente, o garupa que estava na motocicleta da mulher não habilitada, identificado como José Aparecido Gomes, 54 anos, ficou em estado grave. Já a condutora de outra moto, identificada como Clemilda Santos de Oliveira, 49 anos, também ficou ferida, mas sem gravidade.

Segundo informações das autoridades de trânsito, a mulher não habilitada pilotava uma motocicleta modelo Titan de cor vermelha e placa NAE-1143, e trafegava com um passageiro José Aparecido, quando parou no acostamento e tentou fazer uma manobra para entrar em outra rua.

No mesmo sentido, bairro-centro, estava trafegando a motociclista Clemilda em uma moto modelo Biz, de cor Cinza e placa MZO-8332, quando acabou ocorrendo a colisão.

Com a força do impacto, José Aparecido caiu e bateu a cabeça ficando desacordado, e em seguida teve uma parada cardíaca. Três médicos estava passando no mesmo local e realizaram as massagens cardíaca e, depois de 7 minutos, o homem voltou aos batimentos.

A motorista não habilitada tirou a motocicleta do local e tentou fugir, mas populares já haviam acionado a Polícia Militar que chegou rapidamente e deu voz de prisão a mulher.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias para o local. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos às vítimas e encaminharam José Aparecido ao pronto-socorro de Rio Branco, e também socorreram Clemilda que teve escoriações e ficou em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos da perícia, a motocicleta da mulher não habilitada foi entregue aos filhos dela e ela foi submetida ao teste do bafômetro que deu positivo e foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomada as medidas cabíveis. Familiares da vítima Clemilda também foram ao local e levaram a moto da mulher que tinha ido apenas comprar comida para os filhos antes do acidente.

Fotos: ContilNet