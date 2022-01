Nubank abre quase 700 vagas de emprego, incluindo lotação no Brasil

O Nubank abriu mais de 700 vagas de emprego em diversos países. Além das vagas na cidade de São Paulo, existem oportunidades para Buenos Aires (Argentina), Berlim (Alemanha), Cidade do México (México) e Bogotá (Colômbia).

Com cerca de 38 milhões de clientes, o Nubank se tornou o banco mais valioso da América Latina após ter suas ações lançadas nas bolsas de valores de São Paulo e Nova York. A fintech não possui agências físicas, sendo um banco 100% digital.

Vagas de emprego no Nubank

Veja a seguir algumas das vagas de emprego do Nubank:

Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro;

Arquiteto de Soluções;

Arquiteto Empresarial;

Designer de Produto Sênior;

Engenheiro Analítico;

Especialista de Dados;

Engenheiro de Software;

Especialista em Aprendizagem;

Engenheiro de Aprendizado de Máquina Sênior;

Gerente de Tax;

Gerente de Tecnologia;

Gerente de Produto;

Gerente de UX;

Gerente de Segurança Empresarial;

Gerente Sênior de Engenharia;

Repórter de Finanças;

Supervisor de Relacionamento.

Nubank: benefícios dos contratados

Os colaboradores do Nubank costumam ter os benefícios descritos logo abaixo:

Seguros de saúde, odontológico e de vida;

Vale-refeição;

Assistência de transporte;

30 dias de férias pagas;

Chance de ganhar capital no Nubank;

Parceria de estacionamento – estacionamento com desconto no escritório;

Estacionamento gratuito para bicicletas com chuveiros disponíveis;

NuCare – programa de assistência à saúde mental e bem-estar;

NuLanguage – programa de aprendizagem de línguas;

Parceria Gympass;

Licenças estendidas de maternidade e paternidade;

Auxílio-creche;

‘Espaço Feijão’ – Espaços privados de enfermagem e amamentação;

Centro de saúde local – Suporte médico para funcionário no escritório.

Vagas de emprego no Nubank: inscrições

As inscrições para as vagas de emprego do Nubank são feitas de forma online, no site de seleção do banco. Depois de acessar a página, veja o que fazer:

Procure pelo cargo desejado e clique nele;

Veja as informações e requisitos da vaga (por ter vagas em vários países, geralmente estará em inglês);

Em seguida, preencha o formulário no fim da página;

Por fim, vá em “Submit Application” (enviar candidatura).

Agora, é só aguardar que o Nubank entrará em contato com você caso seu currículo tenha chamado atenção. Não há detalhes sobre como será a seleção.