OAB/AC acompanha caso da mulher que deu à luz em calçada em Rio Branco

Como forma de prestar assistência para a mãe e à criança, a presidente em exercício da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), Socorro Rodrigues, e a titular da Comissão da Criança e do Adolescente, Paula Roberta Sales, reuniram-se nesta quinta-feira (27) com a gerência da Maternidade Bárbara Heliodora para tratar da situação da mulher que deu à luz em uma calçada em frente à unidade nesta semana. A ideia é acompanhar o caso da progenitora e bebê com muita atenção.

Além disso, doações de roupas, materiais e outros itens arrecadados por campanhas organizadas pelas comissões de Ação Social, de Direito Médico, da Mulher Advogada, de Direitos Humanos e da Criança e do Adolescente foram entregues para mãe e a criança. A ocasião também foi aproveitada pelas componentes da OAB/AC para averiguar como é realizado, por parte do Governo, o acompanhamento de gestantes em vulnerabilidade social em Rio Branco e nos demais municípios.

O encontro foi realizado no local que acolhe as mães durante toda a manhã e também teve a presença da presidente da Associação Brasileira de Advogados no Acre (ABA-AC), Gracileidy Bacelar. Socorro Rodrigues explica que desde o dia do fato a Ordem procurou a direção do espaço de saúde para saber da situação e a reunião foi um retorno para verificar se a mãe e a criança receberam o atendimento das instituições de acolhimento e de inclusão, com a atenção que se faz necessária.

“Ficamos satisfeitas com os esclarecimentos e de ampliar o diálogo, porque existem muitas situações que afetam os direitos humanos das mulheres e das crianças. Foi aberta pela Maternidade uma sindicância para apurar os fatos e o funcionário escalado para o dia foi removido das funções de atendimento. Estamos averiguando todo esse processo para que não haja propagação de fatos errôneos. Também trataremos com outras instituições para saber quais políticas públicas serão adotadas nesse caso”, declarou Socorro.