Operação Tabuleiro: acusado de integrar braço do PCC no AC vai ao STJ em busca de liberdade

A defesa de um dos presos durante a Operação Tabuleiro ll, deflagrada pelas polícias Civil e Militar em maio do ano passado, entrou com um pedido de liberdade no Superior Tribunal de Justiça.

O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou o pedido feito pela defesa do home que é acusado de integrar o braço da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no Acre.

O homem, que não teve identidade revelada, está preso desde a data da operação que cumpriu 16 mandados de prisão preventiva nos municípios de Senador Guiomard, Cruzeiro do Sul e Rio Branco e em Guajará-Mirim (RO).

No habeas corpus submetido ao STJ, a defesa pediu a revogação da prisão preventiva, com ou sem a adoção de medidas cautelares diversas, sob o argumento de excesso de prazo para a segregação provisória alegando falta de fundamentação confiável do decreto da prisão e ausência dos requisitos legais.

O mérito do habeas corpus será julgado pelo órgão competente.