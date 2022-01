“Paciente na UTI” e “cenário trágico”: a primeira coletiva de Ronaldo como gestor do Cruzeiro

“É uma honra depois de tantos anos estar voltando a Belo Horizonte, ao Cruzeiro”.

Quase 28 anos após deixar o Cruzeiro rumo à Europa como jogador promissor, Ronaldo voltou a responder a perguntas de jornalistas como representante do clube nesta terça-feira. Em um cenário totalmente diferente, para ele e para o clube. O Cruzeiro, nas palavras do atual dono de 90% das ações da SAF, é um “paciente na UTI”.

E para ajudar no tratamento, a atual gestão entende que é necessário muito esforço, e a compreensão de que nenhum atleta (nem mesmo um dos maiores ídolos da história do clube) é maior do que a instituição. Já na primeira resposta aos jornalistas, o Fenômeno falou sobre Fábio e a situação financeira catastrófica do clube.