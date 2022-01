Piloto que desapareceu durante rally é encontrado morto próximo de Viçosa do Ceará

O piloto Daniel Santos, de 36 anos, foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (27), em Brejinho, localidade de Viçosa do Ceará, município no interior do estado. Ele é natural do Espírito Santo e participava de um rally que aconteceria entre Parnaíba, no litoral do Piauí, e o Maranhão. A última etapa do evento foi cancelada em razão das buscas por Daniel, desaparecido desde esta quarta-feira (26). As circunstâncias da morte ainda não foram divulgadas.