Point do Pato festeja aniversário de 27 anos com feijoada em Rio Branco; veja tudo

Já de volta à terrinha, o casal Marinho Galo e Patrícia de Amorim Rego com os filhos, depois de curtirem dias de férias pela cidade maravilhosa e por Petrópolis.

Vivas, vivas a bambambam da Gold Skill, Sylvane Gadelha, que amanhã, 14 completa mais uma volta ao redor do sol. Felicidades!

Pecuaristas Giovani Baungrotz e Jalluza Braga aproveitam as delícias da Serra Gaúcha, entre elas Gramado, Canela e Bento Gonçalves, onde está o famoso Vale dos Vinhedos.

NORONHA

A Latam confirmou que no segundo trimestre deste ano vai operar voos entre Recife e Fernando de Noronha. Uma boa notícia.

CRUZEIROS

A recomendação inicial da Anvisa era para que os Cruzeiros ficassem suspensos até o dia 21 deste mês. Mas com o significativo aumento de casos de covid-19, a Anvisa estuda enviar Nota Técnica ao governo federal, pedindo o cancelamento total da temporada de cruzeiros.

Já é só saudade a psicóloga Fernanda Saab. Motivo? O filho, Caio Saab Veronez, retornou na terça para os EUA, onde reside e integra o time de futebol Victory Rock Prep.

Parabéns à servidora do TJ-AC, Rosangela Raulino pela idade nova, ontem, 13. Felicidades!

DE VOLTA

Pesquisas apontam que o maior desejo dos brasileiros para 2022 é o fim da pandemia da covid-19, para que possam voltar às suas rotinas normais. Assim seja!

LÍQUIDA VEM VERDE PERTO

Janeiro, mês da liquidação! E, o Via Verde Shopping iniciou dia 8 e vai até 30 de janeiro, sua primeira liquidação de 2022, com várias lojas oferecendo descontos promocionais de 20% a 70%.

*O Via Verde Shopping segue funcionando em horário normal para atender todos os clientes que desejam aproveitar a liquidação. Correeee!

Click de Eduardo Silva, o famoso Tomate, goleiro do Andirá, que no início deste mês, durante sua apresentação na Copa São Paulo Júnior, viu sua vida dar uma reviravolta. Tomate foi convidado pelo Atlético Mineiro para passar um período de testes no time sub-20. Sucesso!

Ilustrando a Coluna, pedagoga Mônica Namen ao lado de dois dos seus maiores tesouros, a filha Hanna e o neto Romeo.

MEMORIAL

Governador, Gladson Cameli, inaugurou, em frente ao lago do amor, na noite da terça, 12, memorial em homenagem às 1.800 vitimas da covid-19 no Estado. Foto de Marcos Vicentti.