Polícia Civil no AC divulga passo a passo para recuperar contas roubadas por criminosos no Instagram

Após o inúmeros ataques cibernéticos a contas de usuários acreanos, a Polícia Civil do Acre elaborou um tutorial para ajudar a recuperar os perfis que foram invadidos e roubados por hackers no Instagram.

“Os golpes de hackers vem ocorrendo diariamente em Feijó e em todo o Estado do Acre. Conheça o procedimento para ter sua conta do Instagram de volta”, diz a publicação feita pelo órgão que atua na investigação dos crimes.

Os criminosos têm usado diversos perfis roubados para divulgar a venda de produtos e obterem recursos com isso.

O passo a passo ainda não está disponível para Android.

CONFIRA: