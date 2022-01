Designer acreano que participou do The Circle tem contas invadidas por hacker no Instagram e WhatsApp

O digital influencer e designer de interiores, Marcel Blazute, que faz dupla de trabalho com seu irmão, Lucas Blazute, teve suas contas no Instagram e WhatsApp rackeadas na tarde desta quarta-feira (12).

Ele foi alvo do crime cibernético que vem atingindo inúmeras pessoas em todo o país. Marcel perdeu seu perfil no Instagram por volta das 12h30. Desde lá, o criminoso vem anunciando venda de objetos por meio dos stories da conta. “Fui avisado por e-mail da invasão, mas quando tentei entrar para recuperar, já era tarde”, disse em entrevista ao ContilNet.

Com seu perfil no WhatsApp não foi diferente. Blazute disse que o invasor enviou uma mensagem à uma amiga do designer pedindo depósito bancário. “Fiquei sem saber o que fazer. Liguei até para operadora, que não resolveu nada”, continuou.

Marcel afirmou que vai à delegacia registrar um boletim de ocorrência sobre o caso.

O acreano ficou conhecido nas redes sociais por participar com seu irmão da 1ª temporada do The Circle Brasil, na Netflix.