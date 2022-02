Polícia Civil prende homem que matou a esposa a golpes de facão por ciúmes; o crime ocorreu em Tarauacá

Na tarde desta segunda-feira, 31, a Polícia Civil em Manoel Urbano prendeu R. C. R., de 38 anos de idade. Ele e investigado pelo feminicidio da esposa a golpes de facão. O crime, que causou grande comoção na cidade, ocorreu no bairro Bairro Copacabana, em Tarauacá, no início da noite do dia 18 de Dezembro de 2021.

Após ter matado a esposa na frente do próprio filho, o marido fugiu tomando rumo ignorado. A equipe de investigação da Polícia Civil no município de Tarauacá deu início aos trabalhos investigativos e prosseguiu nas buscas por 43 dias até lograr êxito em descobrir o paradeiro do autor.

O homicida estava homiziado no município de Manoel Urbano quando foi preso após as equipes da Delegacia de Tarauacá, Feijó e Manoel Urbano, bem como as respectivas polícias, Civil e Militar, trocarem informações mostrando a localização onde o investigado se encontrava.

De acordo com a investigação a motivação para o crime teria sido ciúmes.

Após ser preso, o investigado foi conduzido a delegacia para procedimento praxe e em seguida trasladado para Tarauacá onde ficará a disposição da justiça.