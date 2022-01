Polícia concluiu inquérito que apura caso de jovem que teria sido empurrada de carro por namorado no AC

A Polícia Civil concluiu nesta quinta-feira (27) o inquérito que investiga o estudante Lucas Oliveira, de 26 anos, por ter sido acusado de jogar para fora do seu carro, em movimento, a própria namorada, Emely Juliana, de 22 anos, no último dia 26 de dezembro, na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco .

As câmeras de segurança do local flagraram o momento em que Emely cai do carro em movimento e desmaia. O condutor para o veículo, retorna ao local onde a vítima estava, pega o celular dela e vai embora sem prestar socorro. Em entrevista, a estudante contou que uma crise de ciúmes por parte de Lucas teria motivado todo o acontecimento.

SAIBA MAIS: Jovem que teria sido empurrada de carro em movimento recebe medida protetiva; acusado, o próprio namorado, é intimado

A vítima procurou a Delegacia da Mulher (Deam) no mesmo dia para registrar um boletim de ocorrência sobre o caso. Lucas está preso preventivamente desde o último 30.

A polícia informou à reportagem do ContilNet que o inquérito coordenado pela delegada Carla Coutinho foi encaminhado ao Poder Judiciário. Mais informações não podem ser compartilhadas porque o processo está em segredo de justiça.

“A parte da Polícia Civil já foi concluída. O indiciamento é por conta do Judiciário”, acrescentou a assessoria do órgão.