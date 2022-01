Polícia faz operação e prende suspeitos de roubos de defensivos agrícolas

A operação tem como foco principal a repressão qualificada em relação a dois fatos específicos, o primeiro deles chegar aos membros de uma organização criminosa que agiu no estado em 2019. Depois de serem investigados e processados, a Justiça de Mato Grosso condenou os réus e expediu os mandados de prisão.

O segundo fato está relacionado a um grupo criminoso identificado no crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição a liberdade das vítimas, ocorrido em novembro de 2020, no município de Nova Brasilândia, na região de Chapada dos Guimarães.