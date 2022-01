Policiais penais apreendem seis celulares lançados por cima da muralha do presídio de Sena

Policiais penais que atuam no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, realizaram na manhã desta sexta-feira (21), mais uma apreensão de celulares cujo destino final seria os reeducandos. Ao todo, foram encontrados dentro um embrulho seis aparelhos, dois carregadores e uma bateria, todos eles em perfeito estado de uso.

De acordo com Francisco de Assis, diretor da unidade, infratores que se encontram do lado externo do presídio lançaram os celulares por cima da muralha e se evadiram em seguida. Caso passasse despercebido pelos policiais penais, os comunicadores seriam recolhidos pelos detentos durante o banho de sol.

“Mais uma ação exitosa da fiscalização. Várias apreensões desse tipo já ocorreram e continuaremos atentos para evitar a transgressão da lei, visto que, os reeducandos são proibidos de utilizar celulares”, comentou Francisco de Assis.

Além disso, nessa mesma data outro celular foi apreendido durante fiscalização feita em uma das celas do presídio.