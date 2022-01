Prefeitura oferece cursos gratuitos para a população de Rio Branco; inscrições até dia 2

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com Senac e Caixa Econômica, abre duzentas vagas gratuitas para cursos profissionalizantes.

As inscrições iniciaram no dia 26 de janeiro irão até o dia 2 de fevereiro e tem como público alvo famílias de baixa renda e que estão inclusas no Cadastro Único (CadÚnico). No total são sete cursos, com carga horária que varia entre 15 e 200 horas.

“Os locais onde serão oferecido os cursos, são em parcerias com igrejas, escolas, polícia militar e restaurante popular, além das próprias sedes dos CRAS. No ano passado iniciamos esses cursos, e agora damos sequência com essas atividades, que visa ajudar as famílias a ter uma profissionalização” explica Osvaldo Ângelo, Coordenador Técnico Social.

A prefeitura traz com esses cursos oportunidade de capacitação e auxílio na renda familiar.

“Nossa intenção é profissionalizar pessoas e ajudá-las em suas rendas, assim elas podem agregar ao seu currículo ou até mesmo ter seu próprio pequeno negócio”, comenta Keilla Carvalho, diretoria de Assistência Social.

Cursos

Técnica de salgadeiro – 40h / 20 vagas Inscrição no CRAS Sobral;

Montagem e manutenção de microcomputador – 200h / 20 vagas. Inscrição no Centro de Convivência para Pessoa Idosa Cosme Moraes;

Modelagem e Henna para sobrancelhas (vagas manhã e tarde) – 20h. Inscrições no CRAS Sobral e Santa Helena;

Manicure e pedicure – 160h / 20 vagas. Inscrições no CRAS Sobral;

Preparo de salgados – 40h / 15 vagas. Inscrições no CRAS Santa Helena;

Pintura em tecidos – 160h / 20 vagas. Inscrições no Centro de Convivência para Pessoa Idosa Cosme Moraes;

Manipulação de alimentos – 15h / 20 vagas. Inscrições no CRAS Sobral.

Requisitos para pessoas com idade mínima de 18 anos e com ensino fundamental concluído.

Para realizar as inscrições é preciso levar:

RG;

CPF

Comprovante de escolaridade;

Comprovante de residência.