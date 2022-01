“Profeta do CV” é condenado a seis anos de prisão por tráfico de drogas e armas

Preso em Rio Branco, em agosto de 2021, pela Polícia Militar, com um carregamento de pelo menos 23 quilos de maconha e cocaína, além de armas e munições, Isaías Pereira da Silva, de 44 anos, acaba de ser condenado pela Justiça, através da Vara de Tóxico e Delitos Criminais. A condenação foi aplicada pelo juiz Raimundo Nonato da Costa Maia. O acusado pegou seis anos em regime fechado e não poderá recorrer da sentença em liberdade.

Isaías Pereira se apresentava no mundo do crime como “Profeta do CV”. CV é a sigla do Comando Vermelho, facção criminosa da qual ele faz parte. Ele atuava na Rua Rio Grand do Sul, no bairro Preventório, onde foi preso. Ele foi preso a partir de denúncias anônimas.

A Polícia Militar, através do Bope (Batalhão de Operações Especiais), fez um cerco discreto e conseguiu localizar o acusado sentado numa cadeira, na frente de sua casa, vendendo droga como se a mercadoria fosse uma cosia normal.