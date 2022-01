Renata Vasconcellos, que está com Covid-19, abre o jogo sobre estado de saúde e preocupa fãs: “Meu Deus”

A jornalista da Globo, Renata Vasconcellos, que está com Covid-19, abriu o jogo e revelou seu estado de saúde. Entretanto, felizmente, a companheira de William Bonner não teve nenhum sintoma grave. No entanto, mesmo assim segue em casa, em isolamento total. No entanto, o ex de Fátima testou negativo.

Desse modo, por meio do Instagram, Renata Vasconcellos aproveitou para esclarecer como está, para os fãs. “Passando aqui pra dizer que tô inteira. Me recuperando. Muito. Muito obrigada pelas mensagens de carinho. Fazem a diferença”, garantiu na legenda. Todavia, até o momento, ela não falou mais nada. Nos comentários da publicação, diversas pessoas deixaram mensagem de carinho à jornalista. “Melhoras, Renata!”, comentou a também jornalista Renata Ceribelli. “Fique bem, Renata!”, comentou outro fã. “Meu Deus, é linda mesmo doente“, disse mais um. Além disso, a Globo só diagnosticou a Covid-19 em Renata Vasconcellos, por conta do protocolo rigoroso de testes. Em suma, todos os funcionários precisam fazer exame assim que chegam na emissora, para garantir a segurança de todos. Desse modo, todos ficam bem. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Vasconcellos (@renatavasconcellosoficial) William Bonner elogia Renata Vasconcellos Sendo assim, a jornalista da Globo, venceu nos Melhores do Ano, agora, no Caldeirão do Huck. No entanto, na ocasião, ela não pode comparecer e deixou apenas uma mensagem gravada. Mas, seu companheiro de Jornal Nacional, William Bonner, fez questão de comentar a vitória da amiga. “Ela é uma parceira incrível. A gente passou por maus bocados. Eu, Renata, equipe do JN, jornalistas e o pessoal da área técnica. Não foi fácil. Esse prêmio para a Renata é muito merecido. Estou muito emocionado. É muito justo”, afirmou Bonner. Por fim, Renata também agradeceu. “Que nesse ano cultivemos cada vez mais o respeito, a união, a responsabilidade, o incentivo à ciência e que sigamos juntos para um ano melhor. Seguimos aqui, serenos e vigilantes”, diz.