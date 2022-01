Sena Madureira se despede de Seu Floriano, criador da ‘Voz da Cidade’; veja imagens

Criador da ‘Voz da Cidade’, Floriano José da Silva, 84 anos, foi sepultado na tarde deste domingo (30), por volta das 15 horas, no cemitério São João Batista, em Sena Madureira.

Pioneiro da rádio na cidade do interior do Acre, Seu Floriano faleceu de parada cardíaca por volta das 14h30 do último sábado (29).

