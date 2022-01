Sesi/AC abre processo seletivo com diversas vagas e salário de mais de R$ 5 mil; confira

O Serviço Social da Indústria (Sesi) tornou público na manhã desta terça-feira (11) um edital de processo seletivo com diversas vagas para o Acre, com cadastro de reserva.

As oportunidades são para os cargos de monitor educacional (01 vaga), professor de Língua Portuguesa (01 vaga), Língua Inglesa (cadastro de reserva), Artes Visuais (01 vaga), Matemática (cadastro de reserva), Ciências Biológicas (cadastro de reserva), Química (01 vaga), Física (01 vaga), História (01 vaga), Geografia (cadastro de reserva) e Educação Especial (cadastro de reserva), além de coordenador pedagógico (01 vaga).

Apenas o cargo de monitor exige nível médio. Os demais devem ter nível superior.

A jornada de trabalho dos professores é de horista, com alguns benefícios: R$ 18,21 hora/aula + R$ 6,07 hora atividade + R$ 4,04 DSR, Total = R$28,32 + Benefícios (Vale Alimentação, Seguro de Vida e Plano de Saúde).

Já o coordenador pedagógico será contratado para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 5.069,00 + Benefícios (Vale Alimentação, Seguro de Vida e Plano de Saúde). O monitor educacional, da mesma forma, com remuneração de R$ R$ 2.056,00 + Benefícios (Vale Alimentação, Seguro de Vida e Plano de Saúde).

As inscrições para o processo seletivo serão efetuadas exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico www.sesiac.org.br, no período de 07 de janeiro de 2022 até às 23 horas e 59 minutos do dia 21 de janeiro de 2022.

O seletivo é composto de 4 etapas principais, a saber: prova teórica, análise curricular e avaliação de títulos, prova prática-classificatória e eliminatória e entrevista.

A prova teórica está prevista para acontecer no próximo dia 30 de janeiro, com horários e locais ainda a definir.