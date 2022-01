União Brasil e Podemos têm reunião para definir palanque de Moro em SP

As direções do União Brasil e do Podemos farão uma reunião em janeiro para iniciar a discussão sobre qual será o palanque da candidatura de Sergio Moro em São Paulo.

O Podemos não abre mão de ter um candidato a vice-governador ou ao Senado no maior colégio eleitoral do país, mas a direção do partido quer debater o cenário paulista com o União Brasil antes de avançar nas negociações. O União Brasil trabalha para indicar o vice no projeto presidencial de Moro.

Em entrevista à coluna nesta sexta-feira (31/12), a presidente do Podemos, Renata Abreu, afirmou que o vice de Sergio Moro na campanha presidencial será do União Brasil, caso os partidos fechem uma aliança.

No dia 21, o União Brasil formalizou o apoio à candidatura de Rodrigo Garcia, do PSDB, ao governo paulista. O anúncio ocorreu durante um jantar restrito a convidados e sem que fosse definida a posição que o União Brasil ocupará na chapa de Garcia.

A presidente do Podemos, Renata Abreu, tem boa relação com Garcia, mas a entrada do partido na chapa dependeria de uma sinalização do PSDB para a candidatura presidencial de Sergio Moro. Os tucanos lançaram João Doria para a disputa do Planalto e não dão mostras de que ele desistirá do projeto.

Arthur do Val, do Patriota, é outro candidato que tenta obter o apoio de Moro em São Paulo. O Podemos fez uma oferta para filiar os integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) para a disputa da eleição, mas a proposta não agradou ao grupo. Arthur também descarta a ideia de se lançar à Câmara dos Deputados, como foi sugerido pelo União Brasil.

Os integrantes do MBL vêm atuando como conselheiros informais de Moro. O grupo também espera se reunir com o Podemos em janeiro para buscar um entendimento sobre a formação de uma chapa conjunta em São Paulo.