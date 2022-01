Vacinação em crianças, construção de pontes, nova empresa de ônibus e mais: os destaques desta segunda

Chegou o momento de ficar mais informado nesta segunda-feira (17) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Com quase 3 mil doses, vacinação contra covid para crianças inicia nesta segunda em Rio Branco

A vacinação para crianças de 5 a 11 anos no Acre teve início nesta segunda-feira (17) na Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Áurea Vilela Santos, localizada no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. Veja mais.

Com frota climatizada, Bocalom anuncia nova empresa em RB e diz que MPAC está certo ao judicializar questão

O prefeito Tião Bocalom disse em entrevista ao ContilNet nesta segunda-feira (17) que a promotora Alessandra Marques tem “toda razão” ao decidir judicializar a situação do transporte público em Rio Branco e está correta sobre suas críticas a respeito da concessão de subsídios às empresas que operam na capital acreana. Leia mais.

Em visita ao Into, Governo do Acre anuncia aumento de leitos clínicos para atender demanda

Nesta segunda-feira (17), a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, realizou uma visita ao Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), hospital referência para atendimentos de casos de Covid-19 e síndromes gripais no estado e anunciou novas medidas para conter a terceira onda da doença, entre elas o aumento de leitos clínicos. Saiba mais.

Deracre dá largada em construção de pontes de Sena e Xapuri: ‘Possível que sejam concluídas ainda em 2022’

De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), as obras das pontes de Sena Madureira e Xapuri, no interior do Acre, devem iniciar nos próximos dias. Leia na íntegra.

Acre ultrapassa 90 mil infectados por Covid-19; Sesacre notifica 449 casos nesta segunda-feira

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informou que registrou 449 novos casos de infecção por coronavírus nesta segunda (17). Trata-se do maior número de casos registrado nas últimas duas semanas. O número de infectados subiu para 90.250 em todo o estado. Veja o boletim.