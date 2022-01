Com frota climatizada, Bocalom anuncia nova empresa em RB e diz que MPAC está certo ao judicializar questão

O prefeito Tião Bocalom disse em entrevista ao ContilNet nesta segunda-feira (17) que a promotora Alessandra Marques tem “toda razão” ao decidir judicializar a situação do transporte público em Rio Branco e está correta sobre suas críticas a respeito da concessão de subsídios às empresas que operam na capital acreana.

“O MPAC tem que fazer a parte dele. Não discordo da promotora, que tem realizado o seu trabalho muito bem, com uma luta importante, cobrando as empresas e a Prefeitura. Realmente, não tem sido feito nada, mas ela verá dentro de poucos dias que nós tomamos as providências devidas, atendendo os pedidos do órgão – embora os termos não tenham sido seguidos pelas empresas. Está perfeitamente correta e nós estamos fazendo o devido trabalho”, informou.

Marques disse em coletiva à imprensa também nesta segunda que tem enfrentado algumas dificuldades na relação com a atual gestão do executivo no sentido de encontrar uma saída para a situação que já recebeu decreto de emergência pelo ente público.

Bocalom anunciou que conseguiu uma nova empresa para atuar no lugar da Aviação Floresta – que abandonou algumas linhas em Rio Branco. A licitada é a Rico Transportes, com sede em São Paulo.

Ao todo, 51 ônibus já foram enviados e devem chegar à capital acreana na próxima segunda-feira, começando a operar, provavelmente, na terça ou quarta-feira. 30 dos 51 veículos possuem ar-condicionado e são seminovos.

“A situação será diferente nos próximos dias”, garantiu o prefeito ao afirmar que enviará um ofício ao MPAC informando a conquista.

O prefeito anunciou ainda no final do ano passado que nenhuma companhia tinha o interesse de atuar em Rio Branco, por dificuldades envolvendo lucros e burocracias.