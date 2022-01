Vacinas contra covid-19 para crianças chegam ao Acre; imunização inicia na segunda-feira

Por conta do atraso no envido das doses da vacina Pfizer contra covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, o Acre só deve iniciar a imunização do público-alvo na segunda-feira (15), de acordo com a coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), Renata Quiles.

Os lotes contendo 7 mil doses desembarcaram no Aeroporto de Rio Branco por volta das 23h50 desta sexta-feira (14), conforme anúncio da pasta.

Ao menos dez estados brasileiros já anunciaram o início da campanha de vacinação, inclusive São Paulo, que aplicou a 1ª dose no indígena Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos.

“Essa vacina vem para o Acre na temperatura de Ultra Congelamento (-80°C). Então, os protocolos de descongelamento exigem pelo menos 24 horas para o preparo dela”, disse Quiles à reportagem do ContilNet.

Assim como Rio Branco, todos os municípios do Acre devem iniciar a campanha na segunda-feira.

Os lotes estavam previstos para chegar ao Acre na quinta-feira (13), mas atrasaram.