Vídeo: veja o momento em que detento é metralhado na saída da cadeia

Câmeras de segurança posicionadas na saída do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), captaram o momento em que Filipe Batista da Silva, 37 anos, é assassinado ao ir trabalhar. O crime ocorreu na manhã dessa quarta-feira (12/1).

Nas imagens é possível ver o momento em que Filipe atravessa a rua em direção a um carro vermelho. Logo atrás aparece um homem que efetua diversos disparos. A vítima cai, mas consegue se levantar e entra no veículo que o esperava.

Enquanto isso, um outro automóvel vermelho aparece para dar cobertura aos autores do crime. Um homem de jaqueta preta aparece e dá mais disparos.

Relembre o caso

Segundo informações preliminares da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Filipe foi liberado por volta das 5h35 do CCP.

Horas depois, no interior do veículo, um VW/GOL, a Polícia Militar do DF encontrou cápsulas de munição e o corpo de Filipe no banco do passageiro, no Setor de Oficinas (SOF Sul)

O veículo foi encaminhado ao Instituto de Identificação da PCDF para ser periciado na câmera de cianocrilato, visando ampliar as possibilidades de colheita de impressão digital. O caso será encaminhada à 3ª DP, no Cruzeiro Velho, devido o fato ter ocorrido na saída do CPP.

Confira o vídeo em Metrópoles, clicando AQUI.