Zagueiro do Botafogo ensinou massagista a ler e ganhou prêmio na CBF

Aulas no DM

Sensibilizado com o caso de Seu Orlando, Klaus resolveu ajudar o companheiro de trabalho. O zagueiro comprou livros e passou a ajudar o massagista nos estudos. As aulas aconteciam quando Klaus estava na companhia de Seu Orlando no departamento médico do clube, tratando de uma lesão.

“Estava no DM me recuperando e acabei ouvindo a história do Seu Orlando, que ele queria aprender a ler para poder ler as palavras de Deus. Fiz um material, dei uma pesquisada em alguns livros e começamos”, explica Klaus, revelando que Seu Orlando queria aprender para poder ler a bíblia.

Premiação

A atitude de Klaus foi lembrada no prêmio Melhores do Brasileirão, organizado pela CBF em dezembro, ao fim do Campeonato Brasileiro.

Não é só futebol! Klaus e Seu Orlando receberam uma homenagem no #PrêmioBrasileirão2021 pela linda história contada na #VozãoTV, sobre o nosso zagueiro que ajudou na alfabetização do nosso massagista. 🖤🤍 📸 Bruno Reis / Ceará SC#CearáSC #Vozão pic.twitter.com/n8MxHjVXUp — Ceará Sporting Club | Time do Kanal (@CearaSC) December 11, 2021

O zagueiro foi homenageado e recebeu o troféu Não é só Futebol. Seu Orlando também esteve presente e agora deve continuar aprendendo com outros professores, já que Klaus deixou o Ceará e agora defenderá o Botafogo.