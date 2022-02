AC pretende estender quarta dose da vacina contra Covid-19 a outros grupos em abril; entenda

O Acre se prepara para estender a aplicação da 4ª dose das vacinas contra a covid-19 para outros públicos em abril, de acordo com a secretária de Saúde do Estado, Paula Mariano, que concedeu entrevista ao ContilNet nesta sexta-feira (11).

A pasta já oferece a quarta dose às pessoas imunossuprimidas a partir dos 12 anos, obedecendo uma recomendação do Ministério da Saúde (MS). O proposta é que servidores da saúde, idosos a partir dos 60 anos e puérperas integrem o grupo nos próximos meses.

“Estamos aguardando apenas uma nota técnica do MS para aplicar a 4ª doses nos outros grupos. A expectativa é que já comecemos em abril”, destacou a gestora.

Para ser beneficiado com a 4ª dose, a condição é que a pessoa tenha recebido a 3ª há mais de 4 meses. O imunizante a ser utilizado, preferencialmente, é o da Pfizer.

Em nota sobre a necessidade de quarta dose, a Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) diz que “a prioridade em termos de cobertura vacinal contra a Covid-19 é a realização do esquema básico (2 doses iniciais ou dose única), com atenção especial para dose de reforço”. De acordo com a SBI, a quarta dose vale apenas em situações de excepcionalidade, em locais onde há alta cobertura da população adulta com três doses.

Quarta dose

A dose adicional do imunizante foi divulgada como medida de enfrentamento à pandemia pelo Ministério da Saúde em 20 de dezembro de 2021, que recomendou a dose extra apenas para pessoas imunossuprimidas acima dos 18 anos e à população idosa.

Segundo nota técnica da pasta, deverá ser utilizada preferencialmente a vacina da Pfizer, de plataforma de RNA mensageiro, e de maneira alternativa, poderá ser aplicado o imunizante de vetor viral, da Janssen ou AstraZeneca.