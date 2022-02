Acre registra queda de quase 50% no número de mortes intencionais em 2022, diz Sejusp

Um balanço feito pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp/AC) e emitido na última quarta-feira (02) apontou para redução nos índices de mortes violentas intencionais (MVI) no estado. A comparação deu-se entre os meses de janeiro de 2022 com o mesmo período do ano passado.

Segundo as estatísticas, nove mortes intencionais ocorreram no início deste ano. Se comparado com o mesmo mês em 2021, onde os números apontaram para 17, a queda é estimada em cerca de 47%.

O levantamento mostra ainda que os números em questão se mantiveram estáticos se comparar com o mês de dezembro, que registrou a mesma quantidade de mortos.

No geral, os meses em questão ficam atrás apenas de novembro de 2021, que teve uma morte a menos, se estabelecendo, segundo a Sejusp, como o melhor resultado mensal dos últimos dez anos.

Para serem enquadradas nas MVIs, o crime tem que ser de natureza de homicídio doloso, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e/ou mortes decorrentes de intervenção policial.